"นิพิฏฐ์"หนุน"อภิสิทธิ์"กลับมาเป็นผู้นำ ปชป.อีกครั้ง ยินดีเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูพรรค

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สนับสนุน คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
-ผมยินดีหาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะกลับมาเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง และยินดีเข้าไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูพรรค
-โดยผมจะยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเข้าไปเลือกหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงว่า ไม่ต้องการตำแหน่งแห่งหนใดๆในพรรค และคิดล่วงหน้าไปว่า ในการฟื้นฟูพรรคควรทำเป็น 2 ชุด คือ
1.ชุดคนหนุ่ม-สาว สำหรับลงเลือกตั้ง
2.ชุดผู้อาวุโสที่เคยสร้างพรรคให้ยิ่งใหญ่มาในอดีต สำหรับเป็นที่ปรึกษา
-สำหรับคนหนุ่มที่จะลงเลือกตั้ง ต้องเป็นคนหนุ่ม-สาว ที่มีทัศนเป็นบวกต่อบ้านเมือง ไม่ทำลายรากฐานหรือแก่นของชาติ แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อโลกสมัยใหม่ เป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นโซ่ข้อกลาง ให้คนทุกรุ่นอยู่กันได้อย่างสันติ ไม่ทำลายคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพื่อสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ผมไม่รู้จักขึ้นมา -สำหรับประชาชน ก็เช่นกัน หากเห็นว่า สามก๊กใหญ่ คือ เพื่อไทย,ประชาชน,ภูมิใจไทย คือความหวังของชาติ ก็ไม่จำต้องสร้างประชาธิปัตย์(ยุคใหม่) ขึ้นมาอีก หากเห็นว่า ยังวางใจไม่ได้ ก็ต้องร่วมกันฟื้นประชาธิปัตย์(ยุคใหม่) ขึ้นมา
-เงื่อนไขผมอาจจะเยอะ แต่คิดเอาเองว่า นี่คือ“ความรอดอย่างเดียวของชาติ”
-การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ เหมือน“เปิดถ้วยให้แทง“แล้ว หากสมาชิกพรรคยังแทงไม่ถูกอีก ก็รอวันพรรคล่มสลายอย่างนิรันดร์/