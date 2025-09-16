‘ณัฐวุฒิ’ซัด‘สมศักดิ์’อย่าเอาลูกอ่อน'อานนท์'มาอ้างด่า ยันติดคุกรอบนี้ก็ไปเยี่ยม

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“เยอะไปแล้วสมศักดิ์
จะเกลียดจะเหยียบผมไม่เคยว่า แต่ต้องไม่เสียสติ
อานนท์เป็นน้องผม เขากับน้องๆติดคุกครั้งแรกผมแบกข้าวแบกน้ำให้อยู่ในเรือนจำ ออกมาข้างนอกมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกัน ติดรอบนี้ผมก็ไปเยี่ยม โดยไม่เคยอ้างหรือเที่ยวโพสต์ด่าใคร
ผมไม่ชอบการตอบโต้แบบนี้ แต่ถึงขั้นเอาลูกอ่อนเขามาอ้างเพื่อได้ด่ากัน มันเลอะเทอะ
ไปเล่นที่อื่นไป”
ก่อนหน้านั้น นายณัฐวุฒิ เขียนถึงครอบครัวนายทักษิณ เข้าไปเยี่ยมนายทักษิณในเรือนจำ ระบุว่า
“พ่ออยู่ข้างใน ทั้งครอบครัวก็เหมือนถูกจองจำ
ผมติดคุกมาแล้ว 3 รอบ ลำพังตัวเองไม่เท่าไหร่ แต่ห่วงใยความรู้สึกและสภาพจิตใจคนข้างหลังเป็นที่สุด
ภรรยามาเรือนจำทุกวันไม่เคยขาด คอยจัดการอาหารและดูแลทุกอย่างให้ทั้งผมและเพื่อนๆ เหมือนเป็นพนักงานประจำ
ลูกชายคนโตวัย 2 ขวบมาเกาะลูกกรงหาพ่อใต้ถุนศาล ลูกสาวคนเล็ก 9 เดือนกว่า เจอกันครั้งเดียววันคลอด จนวันผมได้กลับบ้าน ลูกไม่รู้จักพ่อ ร้องไห้ไม่ยอมให้อุ้ม
เรื่องราวในการต่อสู้ ความอยุติธรรมที่ต้องแบกรับและกัดฟันผ่านมา ใครไม่เจอกับตัวคงไม่รู้
ผมว่าใจผมนิ่งพอสมควรกับเรื่องคุกตะราง แต่ยอมรับว่าเห็นภาพคุณหญิงกับลูกๆวันนี้ ใจสะเทือน
เวลาเข้าเยี่ยมมีจำกัด พ่อ แม่ ลูก คงได้คุยกันไม่มาก แต่สิ่งที่อยู่ในใจคงสื่อถึงใจกันและกันท่วมท้น
ส่งกำลังใจให้ท่านนายกทักษิณ คุณหญิง และลูกๆทุกคนนะครับ
ท่านสู้ผลักดันนโยบาย ทำงานช่วยคนยากคนจนมามาก
ถึงวันนี้ขอให้ท่านและครอบครัวสู้ต่อ สู้ให้สุดใจ สู้ให้สมศักดิ์ศรี ผ่านวันเวลาแบบนี้ไปด้วยความเข้มแข็งครับ”
ต่อมา นายสมศักดิ์ โพสต์ภาพนายอานนท์ นำภา กับลูกน้อย พร้อมระบุว่า
“ไอ้ห่า (ขอด่าหน่อยเถอะ)
ไม่เคยเห็นรูป อานนท์ นำภา กับลูกอ่อนหรือ?
ไม่เห็นเคย "ใจสะเทือน" อย่างนี้เลย
แม่ง ทุเรศ“