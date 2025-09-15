"โบว์-ณัฏฐา"ดีใจวุฒิสภาเห็นชอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิแรงงานจ้างเหมาบริการ

โบว์-ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ในฐานะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานของสภาผู้แทนราษฎร ดีใจที่วันนี้วุฒิสภามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิแรงงานจ้างเหมาบริการ และการลาคลอดรวมถึงการลาช่วยเลี้ยงดูบุตรสำหรับคู่สมรสเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอบคุณ Pare Lps สส.โกแพ วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการทุกท่าน รวมถึงข้าราชการและผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลักดันในรายละเอียดที่ซับซ้อนด้วยความอดทน จนเกิดประโยชน์กับแรงงานไทยไปอีกก้าวค่ะ.