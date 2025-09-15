กรมอุทยานฯ เดินหน้าตรวจสวนสัตว์ทั่วประเทศ หลังเกิดเหตุสลดที่ซาฟารีเวิลด์

ตามที่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสวนสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศ ภายหลังเกิดเหตุสลดสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตที่ซาฟารีเวิลด์ โดยล่าสุดได้ขยายผลการตรวจสอบไปยังสวนสัตว์ที่มีการจัดแสดง "สัตว์ดุร้าย" อีก 5 แห่งทั่วประเทศ
วานนี้ (14 ก.ย.) เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นำโดย นางสาวสลิลธร ทองสงวน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และ นางสาวเนตรนภา ชำนาญกิจ นักวิชาการสัตวบาล ได้เข้าตรวจสอบกิจการของ บริษัท เสือใหญ่ ภูเก็ต จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ (สป.21) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การตรวจสอบในครั้งนี้มี นายนภพล นันตะโรหิต ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้นำตรวจ จากการตรวจสอบพบว่าสวนสัตว์มีการจัดการพื้นที่ที่ดี กรงคอกมีความแข็งแรงและขนาดเหมาะสมกับสัตว์แต่ละช่วงวัย มีการระบายอากาศที่ดี ทำให้สัตว์ป่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย มีการติดตั้งป้ายเตือนหลายภาษาอย่างชัดเจน มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น กระบองช็อตไฟฟ้า และ ถังดับเพลิง ประจำทุกกรง ซึ่งมีการตรวจสอบการใช้งานเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมควบคุมเสือ ประจำกรงคอกละอย่างน้อย 2 คน พร้อมอุปกรณ์ควบคุม นอกจากนี้พบว่าบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าโซนฟลอเรส แต่จะให้บริการรถไฟฟ้าที่มีการป้องกันด้วยตะแกรงเหล็กและเชือกไฟฟ้า พร้อมพนักงานขับขี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เท่านั้น ภายในรถยังมีกระบองช็อตไฟฟ้าและช่องทางฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว
สำหรับผลการตรวจสอบพบว่าเสือทุกตัวมีสุขภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างปกติ ทั้งชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นไปตามบัญชีที่แจ้งไว้ถูกต้อง
นอกจากนี้ สวนสัตว์ยังมีการจัดทำรายงานความปลอดภัยในการทำงาน และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี โดยมีสัตวแพทย์คอยดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา