ธปท.ปรับแนวทางลดผลกระทบบัญชีม้า ร่นเวลาปลดระงับวงเงินผู้บริสุทธิ์ให้เร็วสุดเหลือ 3-4 ชม.

น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงิน และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) หรือ ศูนย์ AOC และธนาคารพาณิชย์ เห็นชอบร่วมกันปรับแนวทางการระงับธุรกรรม และปรับวนการปลดการระงับ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการดังนี้
หลังลูกค้าติดต่อ ศปอท. โทร 1441 กด 2 เพื่อขอปลดล็อก ธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับจาก ศปอท.โดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (วันละ 3 รอบ) เพื่อส่งกลับให้ ศปอท. ประมวลผล (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) และส่งกลับมาแจ้งธนาคารเพื่อปลดล็อค การทำธุรกรรม / ซึ่งจะใช้เวลาเร็วสุด 3-4 ชั่วโมง จากเดิม 3-7 วัน เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และยังป้องกันเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพได้มีประสิทธิภาพ และให้ปรับการแจ้งผู้ถูกระงับธุรกรรมให้มีความชัดเจน ถึงลักษณะการถูกระงับ และสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อ และเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์จะแจ้งลูกค้าว่า "ระงับธุรกรรมชั่วคราว" และ "วงเงินที่ระงับ" ซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคาร โดยจะเริ่มภายในเดือน ก.ย.นี้
ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารด้วย พร้อมย้ำว่า การถูกอายัดบัญชีในกรณีกระทำการทุจริตทางการเงินนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ปปง. ได้พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยการปลดอายัดในกรณีนี้จะมีกระบวนการที่ต่างออกไปจากการถูกระงับธุรกรรมข้างต้น
สำหรับการพิจารณาระงับธุรกรรมในเส้นเงินนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์โดยเร็ว ขณะที่ยังต้องดูแลเหยื่อให้ยังได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารจะดำเนินการแบบ Proactive โดยการนำข้อมูลลูกค้าที่โดนระงับบัญชีหรืออายัดบัญชี ที่ยังไม่ได้เข้ามาขอปลดล็อก โดยธนาคารจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา หากตรวจสอบเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็จะปลดล็อกให้กับผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเส้นเงิน ดังนั้น จำนวนบัญชีที่อยู่ในเส้นเงินเฉลี่ยจากสัปดาห์ละหมื่นราย จะปรับลดลงได้
นางดารณี ระบุว่า เดิมพยายามกั๊กเงินบนเส้นทางการเงินของบัญชีม้าให้ได้มากที่สุด เพื่อจำกัดความเสียหาย จนกระทบผู้บริสุทธิ์ ซึ่งหลังจากนี้ เราจะต้อง Rebalance เพื่อกระทบคนสุจริตให้น้อยที่สุด โดยจะปลดล็อกให้เร็ว และกวาดเส้นเงินเท่าที่จำเป็น และถูกต้อง รวมถึงผู้ที่ถูกระงับจะต้องมีข้อมูลเพียงพอ