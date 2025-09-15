ป.ป.ส.เตือนประชาชนขายกระท่อมผิดที่ อาจถูกปรับถึง 50,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการขายใบกระท่อม โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมามีการลงนามประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ.2568 เพื่อจัดระเบียบใบกระท่อมให้ปลอดภัยต่อเยาวชน
สาระสำคัญ คือ ห้ามขายใบกระท่อม และ น้ำต้มใบกระท่อมในรัศมีไม่เกิน 1,000 เมตร จากแนวรั้ว หรือ แนวเขตสถานศึกษา โดยการเร่ขาย หรือ ตั้งแผงลอย ฝ่าฝืนปรับ 50,000 บาท เริ่มบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศฉบับนี้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา สอบถาม โทร.สายด่วน ป.ป.ส. 1386