xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดบวก 6.16 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,280.04 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,299.78 จุด ปรับขึ้น 6.16 จุด หรือ 0.48% มูลค่าซื้อขาย 35,280.04 ล้านบาท