GISTDA เผย 12 จังหวัดอีสานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง 278,818 ไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1C ของวันที่ 14 กันยายน 2568 พบว่าขณะนี้มีพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 12 จังหวัด มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 278,818 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่