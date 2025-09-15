xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 16.35 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,800.00 บาท ขายออกบาทละ 54,900.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,696.72 บาท ขายออกบาทละ 55,700.00 บาท