"สมชัย"ตอบข้อสงสัย“อุ๊งอิ๊ง”สมัคร สส.ได้หรือไม่

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า แพทองธาร มีพฤติกรรมขัดกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี ต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คำถาม
1. สมัคร สส. ได้หรือไม่
คำตอบ
ณ ปัจจุบัน ยังสมัคร สส.ได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ในอนาคต ไม่แน่ เพราะยังมีคำร้องที่ ปปช. ในคดีจริยธรรม ซึ่งหาก ปปช.ชี้ว่าผิด และส่งศาลฎีกา หากศาลฎีกาว่าผิดตาม จะมีบทลงโทษคือ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
2. เป็นหัวหน้าพรรค หรือ กรรมการบริหารพรรคได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีที่ 1 หากในอนาคตถูกศาลฎีกา สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งหมายความถึง การเป็นกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพรรคไม่ได้
กรณีที่ 2 ในปัจจุบัน เป็นบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีพฤติกรรมขัดกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งเมื่อดูข้อบังคับพรรคเพื่อไทย กรรมการบริหารพรรคต้องมีมาตรฐานจริยธรรมเทียบเท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรัฐมนตรี จึงเป็นหน้าที่ที่กรรมการบริหารพรรคต้องดำเนินการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ หรือเป็นหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ทำหนังสือแจ้งกรรมการบริหารพรรคให้ปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมือง โปรดพิจารณาด้วย ก่อนที่จะมีผู้ร้องเอาผิด ม.157