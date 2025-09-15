“ณัฐวุฒิ”ส่งกำลังใจให้“ทักษิณ-ครอบครัว”ผ่านวันเวลาแบบนี้ไปด้วยความเข้มแข็ง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พ่ออยู่ข้างใน ทั้งครอบครัวก็เหมือนถูกจองจำ
ผมติดคุกมาแล้ว 3 รอบ ลำพังตัวเองไม่เท่าไหร่ แต่ห่วงใยความรู้สึกและสภาพจิตใจคนข้างหลังเป็นที่สุด
ภรรยามาเรือนจำทุกวันไม่เคยขาด คอยจัดการอาหารและดูแลทุกอย่างให้ทั้งผมและเพื่อนๆ เหมือนเป็นพนักงานประจำ
ลูกชายคนโตวัย 2 ขวบมาเกาะลูกกรงหาพ่อใต้ถุนศาล ลูกสาวคนเล็ก 9 เดือนกว่า เจอกันครั้งเดียววันคลอด จนวันผมได้กลับบ้าน ลูกไม่รู้จักพ่อ ร้องไห้ไม่ยอมให้อุ้ม
เรื่องราวในการต่อสู้ ความอยุติธรรมที่ต้องแบกรับและกัดฟันผ่านมา ใครไม่เจอกับตัวคงไม่รู้
ผมว่าใจผมนิ่งพอสมควรกับเรื่องคุกตะราง แต่ยอมรับว่าเห็นภาพคุณหญิงกับลูกๆวันนี้ ใจสะเทือน
เวลาเข้าเยี่ยมมีจำกัด พ่อ แม่ ลูก คงได้คุยกันไม่มาก แต่สิ่งที่อยู่ในใจคงสื่อถึงใจกันและกันท่วมท้น
ส่งกำลังใจให้ท่านนายกทักษิณ คุณหญิง และลูกๆทุกคนนะครับ
ท่านสู้ผลักดันนโยบาย ทำงานช่วยคนยากคนจนมามาก
ถึงวันนี้ขอให้ท่านและครอบครัวสู้ต่อ สู้ให้สุดใจ สู้ให้สมศักดิ์ศรี ผ่านวันเวลาแบบนี้ไปด้วยความเข้มแข็งครับ