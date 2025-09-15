“กรมอนามัย - GISTDA”เปิดตัวแอป Life Dee Ver.2 ยกระดับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เปิดตัวแอปพลิเคชัน Life Dee Ver.2 ที่พัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชันแรก ให้สามารถเชื่อมข้อมูลสุขภาพกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มฟังก์ชันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก และติดตามดัชนีความร้อน เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ Life Dee Ver.2 ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือภัยสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เสริมความรู้ในการป้องกันตัวเอง และเพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต