ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 15.03 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,850.00 บาท ขายออกบาทละ 54,950.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,757.36 บาท ขายออกบาทละ 55,750.00 บาท