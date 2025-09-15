“วรงค์”เตือนนายกฯ ถ้ายังดื้อแก้ รธน.ทั้งฉบับ เชื่อเจอพลังมวลชนแน่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ต้องเตือนนายอนุทิน ในฐานะนายกฯรัฐมนตรี และพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย ที่จะเสียเงินประชาชนมาทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่
อย่างน้อยพวกท่านต้องทราบ วัตถุประสงค์ในการร่างรัฐธรรมนนูญ 2560 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ในการยกร่าง
1.ให้ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล แต่ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตสภาพของสังคมไทย
2.มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
3.มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ในมีสุขในระยะยาว
4.มีแนวทางขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล ในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
5.สร้างกลไกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีส่วนจัดการนักการเมือง ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต พวกล้มล้างการปกครอง พวกขัดจริยธรรมไปหลายราย และที่กำลังดำเนินการคือ พวกแปรญัตติเอาเงินภาษีไปแจกแบบไม่มีเหตุผลตามมาตร144
ต้องถามว่าอะไรกันแน่ที่เป็นอุปสรรค ในรัฐธรรมนูญ60 นี้ ถึงต้องยกร่างกันใหม่ เพราะประชาชนไม่เดือดร้อนอะไรเลย แต่ถ้าประเด็นใดมีปัญหาก็สามารถแก้ไขเป็นประเด็นได้
ประชาชนต้องการให้พวกท่าน แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาอธิปไตยแห่งดินแดน ถ้ายังดื้อดึงที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คิดว่าทั้งรัฐบาลและสภาชุดนี้ เจอพลังของมวลชนแน่นอน