กกล.สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังยึดยาบ้ากว่า 2.5 ล้านเม็ด

กองบังคับการควบคุมที่ 2 [ร.13] กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จัดกำลังพลลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ จนกระทั่งถึง บริเวณ บ.ไคสี ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบของกลางยาบ้า จำนวน 7 กระสอบ ประมาณ 2,590,000 เม็ด ปัจจุบันได้นำของกลางทั้งหมดมาไว้ที่ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 เพื่อดำเนินการแถลงข่าว และส่งมอบของกลางเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป