NOAA ประกาศโลกกำลังเผชิญพายุแม่เหล็กโลกระดับ G3

เพจ สมาคมดาราศาสตร์ไทย โพสต์ข้อความระบุว่า ผลกระทบพายุแม่เหล็กโลกระดับ G3 แรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าผิดปรกติ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปรับแรงดัน อาจเกิดการสะสมประจุในชิ้นส่วนของดาวเทียมและอาจเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมทิศทาง
มีปัญหากับระบบกระจายสัญญาณวิทยุความถี่ต่ำเป็นระยะ เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามลงไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 50 องศา
สมาคมดาราศาสตร์ระบุว่า โดยทั่วไป ผลกระทบจากพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับ G3 จะทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามลงไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 50 องศา รวมถึงแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าผิดปกติ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปรับแรงดัน อาจเกิดการสะสมประจุในชิ้นส่วนของดาวเทียมและอาจเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมทิศทาง และระบบกระจายสัญญาณวิทยุความถี่ต่ำอาจมีปัญหาเป็นระยะ
ทั้งนี้ GISTDA ระบุว่า สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรและมีสนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งคอยปกป้อง ทำให้ผลกระทบจากพายุสุริยะที่คาดการณ์ไว้ในครั้งนี้ค่อนข้างน้อย
แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรบกวนสัญญาณ GPS โดยอาจเกิดการรบกวนสัญญาณนำทาง ทำให้ค่าความแม่นยำลดลงเป็นช่วง ๆ และอาจกระทบต่อระบบสื่อสารบางส่วน โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุในบางความถี่