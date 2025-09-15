"มาลี"แถลงโต้! โดรนป่วนชายแดนไม่ใช่ฝีมือเขมร อ้างไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า กัมพูชาไม่ได้ส่งโดรนใดๆ เข้าไปในเขตอธิปไตยของไทยตามที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นเท็จ และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพหลักการที่ทั้งสองประเทศไทยได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ การลดความตึงเครียด, การควบคุมการแสดงความคิดเห็นเชิงลบในหมู่ประชาชน, และการสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์สำหรับการเจรจาทางการทูต
พลโทหญิงมาลี ย้ำว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ข้อตกลงหยุดยิงได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุในการประชุม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ณ เมืองปุตราจายา ของมาเลเซีย รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ จากการประชุม GBC หรือ RBC