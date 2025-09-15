xs
ราคาทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [+200] รูปพรรณขายออก 55,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 200 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,750 บาท ขายออกบาทละ 54,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,651.24 บาท ขายออกบาทละ 55,650 บาท