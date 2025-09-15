"นายกฯ หนู"สั่งสอบปมส่งออกทองคำ แย้มข่าวดี! เปิดกระเป๋ารอ "คนละครึ่ง" ได้เลย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า วันนี้ได้มาพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ได้มีโอกาสมาแนะนำตนเอง ซึ่งปกติคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว วันนี้ถือโอกาสมารับฟังสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงปัญหาและข้อกังวลสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา ถือว่าใช้เวลาหารือกันนานพอสมควร รวมถึงศักยภาพของประเทศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย การค้าที่มีการแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และเรื่องของการทำให้ความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศอาเซียน และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
นายอนุทิน ยอมรับว่า ปัญหาชายแดนเป็นอุปสรรคกับภาคอุตสาหกรรมพอสมควร แต่ก็ได้ชี้แจงให้ทราบชัดเจน ว่าช่วงนี้ยังคงไม่มีการดำเนินการเปิดด่านอย่างแน่นอน ซึ่งจะต้องใช้วิธีการทางการทหารและการทูตควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน แต่ต้องหลังจากที่รัฐบาลเริ่มทำงานแล้ว
ส่วนเรื่องค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่าในตอนนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ (15 กย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขณะที่การตรวจสอบเรื่องการส่งออกทองคำ ก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีอะไรผิดปกติก็จะดำเนินการ
ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปทำงาน แต่เป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อม เมื่อเราสามารถเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินได้ตามเวลาที่กำหนด ก็จะดำเนินการทันที
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ประชาชนค่อนข้างคาดหวังกับโครงการคนละครึ่ง จะสามารถเปิดกระเป๋ารอได้เลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รอได้ครับ รอได้ครับ ซึ่งในรายละเอียดก็จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกับประชาชนในเรื่องของแผนดำเนินการที่ได้วางไว้ ในวันที่เราเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัว ยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายให้เร็วที่สุด