"ภูมิธรรม"ยกผลเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย สะท้อนเพื่อไทยยังมีฐานเสียง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 7 เชียงราย ว่า การเลือกตั้งที่เชียงรายเมื่อวาน (14 ก.ย.) เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่ตนเคยพูดว่าพรรคเพื่อไทยโดยรวมทั้งหมดไม่ได้กระทบอะไร เพราะฐานเสียงจริงๆ ของพรรคเพื่อไทยยังคงอยู่ ฉะนั้น ที่บอกว่าหลังจากนี้ไปเรามีโอกาสได้กลับมาทบทวนดำเนินการต่างๆ รวมถึงผู้แทนของพรรค ตนคิดว่าจะสามารถทำความเข้าใจกันได้ และมาช่วยกันปรับปรุงสร้างพรรคให้แข็งแรงได้ ส่วนที่บอกว่าจะมีคนออกหรือเลือดไหลออกไปบ้าง ขณะนี้ยังไม่มีลักษณะที่จะเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างล้วนแต่เป็นข่าว กระแสข่าว ข่าวลือ ข่าวปล่อย อาจทำให้เกิดความสับสนได้ ตนคิดว่าความไม่พึงพอใจ สส. ในพรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ผ่านมามีปัญหาอยู่จริง เดี๋ยวพวกเราจะเข้ามาช่วยดู และจะช่วยกันแก้ไข เพราะที่ผ่านมาทีมที่เป็นอดีตผู้บริหารพรรค หรือคนทำงานให้พรรค ไปเป็นคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร บางทีขาดความเชื่อมโยง ประสาน และมีปัญหาอยู่บ้าง ตรงนั้นคงใช้เวลาไม่นาน ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มแกนแต่ละส่วนอยู่บ้างแล้ว