"เท้ง"ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ ปชน. แม้แพ้เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ โพสต์ข้อความ ระบุว่า
"ขอขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงราย เขต 7 ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคประชาชน ในการเลือกตั้งซ่อม ในวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา
ถึงแม้จะยังไม่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ แต่ผมเชื่อมั่นว่าทีมงานพรรคประชาชน จังหวัดเชียงราย รวมถึงคุณ สุทัศน์ ยาละ อดีตผู้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ จะยังคงทำงานรับใช้ พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายต่อไป เช่นเดียวกับ สส. จังหวัดเชียงรายอีก 3 ท่าน ที่พื่น้องมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราในการเลือกตั้งปี 66 ที่ผ่านมา
ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง มา ณ ที่นี้ครับ
สำหรับการเมืองภาพใหญ่ นอกจากการกำกับทิศทางให้เดินไปตาม MOA แล้ว ผมขอเชิญชวนทุกท่าน ติดตามการทำงานของพรรคประชาชนผ่านเว็บไซต์ tourthai.peoplesparty.or.th ที่แสดงการทำงานในทุกองคาพยพของพรรคประชาชนในทุกระดับ ซึ่งผมและผู้บริหารของพรรค มีแนวทางที่จะเปิดให้สมาชิกพรรครวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการเดินตามโรดแมป MOA เพื่อมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง เปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปพร้อม ๆ กับการเตรียมความพร้อม ให้พรรคประชาชนเป็นตัวเลือกเพื่อสร้างรัฐบาลที่ดี่ที่สุดให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในเร็ว ๆ นี้ครับ"
