ครึ่งเช้าราคาทองปรับ 6 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 55,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท ล่าสุด (12.20 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,650 บาท ขายออกบาทละ 54,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,560.28 บาท ขายออกบาทละ 55,550 บาท