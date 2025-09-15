ภาค 5 แถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่ 9.7 ล้านเม็ด ไอซ์ 100 กก.เตรียมส่งเข้ากรุงเทพฯ

พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี รวมของกลาง 9,730,000 เม็ดยาไอซ์ 100 กิโลกรัม
คดีแรก สภ.เชียงของ ได้ติดตามจากสายข่าว พบรถยนต์โตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียน ยบ 5477 เชียงใหม่ และรถยนต์โตโยต้า วีออสสีดำทะเบียน จย 8677 เชียงใหม่ ขับตามกันมาจาก จ.เชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่จ.เชียงราย และเข้าพักโรงแรมในพื้นที่ ต.เวียง จึงแสดงตัวจับกุมนายเอกลักษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี นายนายชลิต (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี และนายจิรายุทธ อายุ 47 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 6,000,000 เม็ด จากการสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่า รับจ้างจากนายทุนลำเลียงยาลอตนี้ไปส่งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ
คดีที่สอง ชุดสืบสวนภาค 5 ร่วมกับ สภ.แม่โจ้ สกัดจับรถยนต์ อีซูซู สีเทา 4 ประตู ทะเบียน งบ 2802 นครราชสีมา มีผ้าใบกระบะท้าย โดยมีนายดนุสรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับขี่ขับรถยนต์ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ สาขาบ้านไร่สหกรณ์ ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังขับแหกด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการตรวจค้นในรถพบยาบ้า 3,730,000 เม็ด และไอซ์ จำนวน 100 กิโลกรัม จากการสอบสวนผู้ต้องหาจะนำยาไปส่งพื้นที่กรุงเทพฯ