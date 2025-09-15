"แพทองธาร"เผย"ทักษิณ"แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ขอบคุณทุกกำลังใจ

วันนี้ (15 ก.ย.) ครอบครัวชินวัตร นำโดยนางสาวแพทองธาร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมนางสาวพินทองทา คุณากรวงศ์ และคุณพจมาน ณ ป้อมเพชร เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร เป็นครั้งแรกหลังครบกำหนดกักโรค โดยการเยี่ยมเป็นไปโดยผ่านกระจก ไม่ได้สัมผัสกัน และได้พูดคุย ให้กำลังใจกันประมาณ 30 นาที
นางสาวแพทองธาร เปิดเผยว่า สุขภาพคุณพ่อยังแข็งแรง แม้จะมีปัญหาความดันขึ้นลงและความเครียดบ้าง แต่จิตใจเข้มแข็งมาก พร้อมฝากขอบคุณประชาชนที่ส่งแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายทักษิณยังรับรู้ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และมีกำลังใจดี อีกทั้งยังเล่าว่าดีใจที่ได้เห็นผู้คนมาให้กำลังใจถึงหน้าเรือนจำ
สำหรับบทบาทในเรือนจำยังไม่มีการมอบหมายงานใด ๆ เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงกักโรค แต่ยอมรับว่าด้วยวัยและประสบการณ์กว่า 76 ปี ของนายทักษิณ อาจมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ในอนาคต ส่วนประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการลดโทษหรือการบริหารโทษ ยืนยันว่าขอให้เป็นหน้าที่ของทีมทนายความดำเนินการตามระเบียบต่อไป