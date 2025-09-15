ไฟไหม้โรงงานกำจัดสารเคมี ซอยแสมดำ 17

เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมกำจัดสารเคมี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด ซอยแสมดำ 17 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. พบกลุ่มควันพวยพุ่งและแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ ภายในห้องกำจัดสารเคมี ประเภทแมกนีเซียม และกรดซัลฟิริก ซึ่งไม่สามารถใช้น้ำทำการดับได้ เจ้าหน้าที่จึงฉีดน้ำบริเวณรอบๆ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ลุกลาม และเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้ใช้รถแบ็กโฮนำทรายและปูนซีเมนต์ขาวมาเทกลบพื้นที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตฯ เข้าตรวจสอบภายในโรงงานเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป