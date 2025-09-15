สว.เตรียมจี้ถาม "อนุทิน" วันแถลงนโยบาย จริงใจแก้ รธน.แค่ไหน

นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า ตนคิดว่าในไทม์ไลน์ปัจจุบันขณะนี้ทางสภาต้องเดินหน้าแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งดูแล้วทางพรรคการเมือง ในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า น่าจะยื่นร่างแก้ไขของแต่ละพรรคเข้ามา จึงคิดว่าน่าจะมีรับหลักการวาระหนึ่ง ก่อนปิดสมัยประชุมสภา และมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาในช่วงปิดสมัยประชุม โดยหลังจากเปิดสมัยประชุมหน้าคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระ 2-3 และตามไทม์ไลน์น่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะพอดีกับพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ ที่สามารถใช้ได้ ดังนั้นรัฐบาลน่าจะยุบสภาได้ในช่วงต้นปีหน้า
ในส่วนของ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ สว. ได้มีแนวทางในการผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นฉบับประชาชน โดยมีการศึกษาที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และศึกษาคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ ซึ่งกรรมาธิการใช้เวลา 6-7 เดือน ก่อนสรุปเป็นเล่มรายงาน แต่ก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่า ประชาชนไม่สามารถเลือก ส.ส.ร. ได้โดยตรง ทาง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ สว. ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ และคิดว่าน่าจะมีข้อเสนอ เพราะเราเห็นด้วยที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่แล้ว แต่โจทย์ที่เราได้จากศาลรัฐธรรมนูญ ทางเราน่าจะมีโมเดลเกี่ยวกับที่มาของ ส.ส.ร. จากประเด็นของนักวิชาการหลายคนที่เสนอมา เช่น ให้ประชาชนเลือกกลุ่ม ส.ส.ร. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อให้สภาเป็นผู้เลือกกลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาเป็น ส.ส.ร. ทางนี้ก็ยังมีอีกหลายแนวทางในการคัดเลือก สสร.ที่มาจากประชาชนได้ โดยจะเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม
นายนรเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดยืนของ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ สว. เชื่อประชาชนสามารถเลือก ส.ส.ร. โดยตรงได้ เพราะ และทั้งรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า ประชาชนมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ จึงเชื่อมั่นว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์เลือก ส.ส.ร. โดยตรง แต่เมื่อความเห็นของศาลมนูญออกมาแบบนี้เราต้องพยายามแก้โจทย์ให้การเดินหน้าร่างเริ่มลงฉบับใหม่เดินต่อไปได้
ด้านนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. กล่าวว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นนี้รัฐสภาต้องยืนยันว่า สิ่งนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัย แต่เป็นความเห็นเพื่อดักทางไว้ข้างหน้า ดังนั้นรัฐสภามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่การจะร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่อยากไปรบราฆ่าฟันกับศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เพราะเสนอไปก็อาจจะทำให้กระบวนการล่าช้า แต่ตนยังเห็นว่าสมาชิกรัฐสภา ก็คงต้องยืนยันในฐานะที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของอำนาจอธิปไตย ต้องยืนยันเป็นประภาคารและกำแพงที่จะปกป้องสิทธิของประชาชน โดยไม่ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญลดทอน
นายเทวฤทธิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ตนเห็นว่าในระหว่างทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ขอฝากไปถึงรัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ไปถึงประชามติ แต่ควรมีการรณรงค์ก่อน และให้ข้อมูลกับประชาชนด้วย เพราะประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร ดังนั้นก่อนจะถึงกำหนด 4 เดือนตามข้อตกลง รัฐบาลจะต้องเปิดเวทีรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเราต้องถามรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินว่ามีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขนาดไหน และมีแผนกับการรณรงค์เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร ไม่ใช่แค่รอ กลไกของรัฐสภาแค่นั้น เพราะหากย้อนกลับไปในปี 2559 ก่อนที่จะมีการกระทำประชามติ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ