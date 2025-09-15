รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูแจ้งปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราว

วันที่ 15 กันยายน 2568 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เปิดให้บริการตามปกติ แต่ยังคงมีการปรับรูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้าชั่วคราว ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีแยกปากเกร็ด (PK06)
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ปรับรูปแบบการเดินรถไฟฟ้า จากกรณีระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ดังนี้
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทาง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีปลายทาง มีนบุรี (PK30) ต้องทำการเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้า ที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) (ขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก 15 นาที) และเปลี่ยนขบวนรถอีกครั้ง ที่สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) (ขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก 20 นาที) โดยระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานี แยกปากเกร็ด (PK06) จะปิดให้บริการในเวลา 22.00 น.
ทั้งนี้ ได้มีการประสานไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 01.00 น.โดยมีรถบริการจำนวน 4 คัน และรถจะออกทุก ๆ 15 นาที โดยยกเว้นค่าโดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่มีแพ็กเกจเที่ยวเดินทาง และได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือแนวทางการชดเชย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สามารถติดตามข้อมูลการเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทรศัพท์ 02 - 617- 6111 Line Official : @pinkyellowline หรือ Facebook Page : MRTPinkLine หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘The SKYTRAINs’