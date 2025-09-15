เตือน! ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซื้อ-แลกสินค้ากับรถเร่ ระวังโดนหลอก!

กรมบัญชีกลาง แจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวังการใช้สิทธิกับร้านค้าประเภทรถเร่ที่ตระเวนขายสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติกรรมหลอกลวง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนที่ใช้สิทธิกับรถเร่เหล่านั้น
ร้านค้าดังกล่าวตระเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ ใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม โดยหลอกให้ผู้ซื้อนำบัตรประชาชนไปซื้อของ หรือ แลกของ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช เป็นต้น หลังจากนั้น ผู้มีสิทธิหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ เนื่องจากถูกแอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ซึ่งผู้มีสิทธิไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าว
ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ 0-2109-2345 หรือ กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ