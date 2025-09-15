สว.เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (15 ก.ย.) เริ่มเวลา 09.30 น. มีวาระพิจารณาเรื่องด่วน 1 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. . ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา และวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 18 กันยายนนี้
จากนั้น มีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1 เรื่อง ได้แก่ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานการณ์และปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา 6 เรื่อง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2567 ญัตติขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตาม ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยแบบบูรณาการ และญัตติขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย