นายกฯ เฉพาะกาลเนปาลประกาศขอทำงานเพียง 6 เดือนก่อนส่งมอบอำนาจให้ รบ.ชุดใหม่

สุชีลา การ์กี นายกรัฐมนตรีเฉพาะกาลของเนปาล แถลงระหว่างประชุมที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงกาฐมาณฑุ ว่า เธอเข้ามาทำหน้าที่เพราะความต้องการของผู้ประท้วง เธอและทีมงานไม่ได้สนใจที่จะอยู่ในอำนาจ แต่จะทุ่มเททำงานรับใช้ประเทศ ภารกิจหลักคือฟื้นฟูบ้านเมืองที่เสียหายจากการประท้วง แก้ไขปัญหาทุจริตในรัฐบาล และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชน รัฐบาลเฉพาะกาลของเธอจะทำงานเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นจะส่งมอบอำนาจบริหารประเทศให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่ 5 มีนาคม ปีหน้า
ขณะเดียวกัน เธอยังประกาศมอบเงินชดเชย 1 ล้านรูปีเนปาล หรือราว 230,000 บาท ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุประท้วงของกลุ่ม Gen Z เมื่อวันที่ 8 กันยายน และมอบเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ด้านกระทรวงสาธารณสุขของเนปาลแถลงยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เพิ่มเป็นอย่างน้อย 72 ราย ในจำนวนนี้เป็นตำรวจ 3 นาย มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,000 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามติดตามค้นหาเก็บกู้ศพจากห้างสรรพสินค้า โรงแรม และอาคารอื่นๆ หลายแห่งที่ถูกวางเพลิงเสียหายในเหตุจลาจลช่วงที่เกิดการประท้วงนองเลือด
สุชีลา การ์กี วัย 73 ปี สาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาลของเนปาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน หลังจากที่เธอได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ชุมนุมจากภาพลักษณ์ใสซื่อมือสะอาด ไม่มีข้อครหาเรื่องทุจริต ถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ