กรุงเก่าเตรียมยกพนังกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมเกาะเมือง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงความพร้อมในการป้องกันป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองแหล่งเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำที่ 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแต่อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1 – 1.50 เมตร โดยเฉพาะพื้นที่ต่ำสุดของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยทัย
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมจะยกพนังกั้นน้ำขึ้นในอีก 1 – 2 วันข้างหน้า โดยพนังกั้นน้ำสูง 1.50 เมตร ตลอดความยาว 315 เมตร เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาพื้นที่เกาะเมืองไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานสำคัญ 650 เมตร
สำหรับส่วนที่ไม่สามารถยกพนังกั้นน้ำได้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการปั่นคันดิน สูง 1.30 เมตร เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำได้ครบ 650 เมตร และทางเทศบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำ และหากเกิดภาวะฉุกเฉินจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำที่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ทันที
นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับ พระวชิโรภาส เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ลงพื้นที่มอบข้าวสารให้กับประชาชนในชุมชนหัวแหลมที่ถูกน้ำท่วมในชุมชนและทางเทศบาลได้ดำเนินการสร้างสะพานไม้เพื่อให้สัญจรไปมาแล้ว โดยประชาชนในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบกว่า 24 ชุมชน 240 ครัวเรือน ผู้ประสบอุทกภัยกว่า 752 คน