ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+50] รูปพรรณขายออก 55,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่ 15 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,600 บาท ขายออกบาทละ 54,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,514.80 บาท ขายออกบาทละ 55,500 บาท