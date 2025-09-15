xs
ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ 31.75 บาท/ดอลลาร์

15 ก.ย. ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (15 ก.ย.) ที่ระดับ 31.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 31.71 บาทต่อดอลลาร์