ส.ธนาคารฯ ยันแค่ระงับยอดเงินไม่ใช่อายัดบัญชี ใช้เวลาตรวจ 3 วันก่อนคืนเงิน

นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า มาตรการระงับบัญชีต้องสงสัยที่เป็นบัญชีม้า เป็นมาตรการที่ทุกธนาคารได้ดำเนินการมาตลอด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดสีบัญชีม้าออกเป็น 3 สี คือ
1. ม้าดำ (มีข้อมูลจาก ปปง.)
2.ม้าเทา (มีผู้เสียหายแล้ว) ซึ่งแบ่งเป็น เทาเข้ม และเทาอ่อน
3. ม้าน้ำตาล (ยังไม่พบผู้เสียหาย) แบ่งเป็น ม้าน้ำตาลเข้ม และน้ำตาลอ่อน
สมาคมธนาคารไทย ยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวธนาคารจะระงับยอดเงินที่มีปัญหา ไม่ใช่การอายัดทุกบัญชี และทุกธนาคารจะใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ธนาคารมีอำนาจในการระงับวงเงินต้องสงสัยเพียงแค่ 3 วัน
ทั้งนี้ หากเป็นบัญชีม้าดำ และม้าเทา ที่มีหมายจากตำรวจถูกระงับวงเงินต้องสงสัยเพิ่มอีก 7 วัน รวมเป็น 10 วันตลอดกระบวนการตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ จะสามารถคืนเงินได้หลังจากครบกำหนดเวลาตรวจสอบ
นายสุปรีชา ย้ำว่า ไม่มีการอายัดเงินไว้ตลอดไปตามที่เป็นกระแสข่าว ขณะที่สัญญาณการแห่ถอนเงินสดของประชาชนนั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา เพียง 1-2 สาขาเท่านั้น และพบว่ามีการเบิกจ่ายมากกว่าปกติ ส่วนสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศยังเป็นปกติ