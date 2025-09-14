TMAC เผย 1 เดือนเก็บกู้ทุ่นระเบิด "ภูมะเขือ-ช่องอานม้า-ช่องบก" ได้ 349 ทุ่น

พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้าง สนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่ ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก ในห้วงหลังประกาศหยุดยิง
โดยมีภารกิจในการสำรวจ เก็บกู้และทำลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเพื้นที่ ที่หน่วยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้จัด 9 ชุดปฏิบัติการ (เฟส 1) ในห้วง วันที่ 10-23 สิงหาคม 2568 สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 122 ทุ่น ทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ 4 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 50 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 1,575 รายการ
ต่อมาในห้วงวันที่ 29 สิงหาคม 2568-21 กันยายน 2568 ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่มจำนวน 10 ชุด (เฟส 2) สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน 227 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 25 รายการ สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 467 รายการ (ยอดจำนวน ณ วันที่ 11 ก.ย.68) ปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันกับเฟส 1
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 11 กันยายน 2568 ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลได้รวมจำนวน 349 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 2,051 รายการ
นอกจากการปฏิบัติการเก็บกู้กวาดล้างและทำลายในพื้นที่ ที่เกิดการปะทะ และ พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแล้ว ยังมีการปฏิบัติ ภารกิจการแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ทำกินของประชาชน