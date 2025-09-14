เหตุจลาจลในเนปาลมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 72 ราย เจ็บกว่า 2 พันคน

กระทรวงสาธารณสุขเนปาลแถลงวันนี้ (14 ก.ย.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุจลาจลต่อต้านการทุจริตเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 72 รายแล้ว ขณะเดียวกัน ทีมค้นหายังคงพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องตามซากห้างสรรพสินค้าและอาคารต่าง ๆ ที่เสียหายจากความไม่สงบ
ประกาช พุทธโธกี โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เริ่มพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากภายในอาคารบ้านเรือนและห้างร้านที่ถูกโจมตีหรือวางเพลิง
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความไม่สงบที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของเนปาล โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 2,113 คน
ความเสียหายกินวงกว้าง เป้าหมายการโจมตีมีตั้งแต่อาคารที่ทำการของรัฐ ศาลฎีกา รัฐสภา สถานีตำรวจ ไปจนถึงร้านค้าและธุรกิจเอกชน แม้แต่บ้านพักส่วนตัวของประธานาธิบดีรามจันทรา เปาเดล และของนายกรัฐมนตรีเค พี ศรรมะ โอลี ก็ถูกวางเพลิงเช่นกัน
ทั้งนี้ โอลี ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ก่อน และได้มีการแต่งตั้งนางสุชีลา การ์กี อดีตประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ โดยมีภารกิจสำคัญคือการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2569