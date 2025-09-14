"ชัยวุฒิ"บอก ปชช.ไม่เกี่ยว"บัญชีม้า"ไม่ต้องตกใจ หากถูกอายัดโทรเลย! '1441'

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงกรณีปัญหาบัญชีม้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพี่น้องประชาชน ผู้บริสุทธิ์ โดยระบุว่า
การแก้ไขปัญหา ‘บัญชีม้า’ เราต้องรีบล็อก หยุดบัญชีม้า ดึงเงินคืนกลับมาให้กับผู้เสียหาย เป็นการแก้ปัญหาการถูกหลอกลวงออนไลน์ หรือ ปัญหาเเก๊งคอลเซนเตอร์ ภาครัฐต้องทำเชิงรุก ไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชิงรุก ดีกว่าให้เงินถูกโจรนำไปออกไป แล้ววเราตามไม่ได้ แล้วโอนออกไปเป็นทอดๆ ไปอายัดตอนนั้นเงินก็ไม่อยู่แล้ว
แต่จากที่เราทราบ บัญชีม้ามักจะโอนเงินต่อไปให้กับเครือข่าย บัญชีลูกๆ อีกหลายทอด ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องปิดทุกบัญชี คือปิดแต่บัญชีม้าบัญชีเดียวไม่พอ ต้องปิดทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย
แต่ปัจจุบันมี บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เช่น บางคนก็ได้รับเงินโอนมาโดยตัวเองนั้นไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิด ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ไม่ได้รู้เรื่องด้วย เป็นผู้บริสุทธิ์
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยให้รีบไปยืนยันตัวตน ไปแจ้งกับธนาคารเจ้าของบัญชีที่เราใช้ ว่าเราเป็นรายชื่อปกติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า ทางธนาคารก็จะรีบเปิดบัญชีให้เราได้ใช้งานตามปกติ ไม่ต้องกลัวปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น
ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบไปถอนเงินออกจากธนาคาร หรือปิดบัญชี เพราะว่าเราไม่ได้กระทำความผิดใดๆ เราจึงไม่ต้องกังวล
นายชัยวุฒิ ย้ำว่า ถ้าบัญชีของเราถูกอายัดไม่ต้องตกใจตั้งสติ ให้เรารีบแจ้งไปยังธนาคารโดยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน หรือ โทรไปที่เบอร์ 1441 ธนาคารจะเปิดให้ใช้บัญชีได้ทันที ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเราเป็นบัญชีปกติ ไม่ต้องตกใจ อย่าไปpanic ไม่ต้องไปแห่ถอนเงิน ถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ เราไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ร่วมกับบัญชีม้า เราไม่ต้องกลัว!!
