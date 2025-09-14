คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 31.20-32.00 บาท/ดอลลาร์ จับตาเฟดลด ดบ.-การเมืองในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี ที่ 31.58 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางการแข็งค่าของเงินหยวนและสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ ยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง เงินบาทอ่อนค่ากลับมาบางส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ตามการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ ก่อนพลิกกลับไปแข็งค่าอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์
สัปดาห์นี้ (15-19 ก.ย.) ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 31.20-32.00 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบายการเงิน ประมาณการเศรษฐกิจและ dot plot ใหม่ของเฟด (16-17 ก.ย.) ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคานำเข้าและส่งออก ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนสิงหาคม ผลสำรวจกิจกรรมภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนกันยายน ตลอดจนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม BOE (18 ก.ย.) และ BOJ (18-19 ก.ย.) ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม ของจีน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม ของอังกฤษ ยูโรโซน และญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน
ด้านความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย สัปดาห์ที่ผ่านมาแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 7 เดือน ที่ 1,299.19 จุดช่วงท้ายสัปดาห์ ท่ามกลางปัจจัยบวกจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มค้าปลีก ท่ามกลางแรงหนุนจากความหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยจะเป็นไปอย่างราบรื่นและจะมีการออกมาตรการตามมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับตลาดมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุม 16-17 กันยายนนี้ แต่หุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวลงสวนทางภาพรวม เนื่องจากมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในระหว่างสัปดาห์
ส่วนสัปดาห์นี้ (15-19 ก.ย.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,275 และ 1,255 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300 และ 1,315 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมเฟด (16-17 ก.ย.)ประเด็นการเมืองในประเทศ รวมถึงทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ฯ สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนสิงหาคม รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ การประชุม BOE และ BOJ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคม ของญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ของยูโรโซน ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม ของจีน อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร