โรมาเนียส่งฝูงบินสกัดโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้า

กระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ ตามเวลาท้องถิ่น ว่า ได้ส่งเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 (F-16) จำนวน 2 ลำ ตามด้วยเครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์ (Eurofighter) 2 ลำ พร้อมกับแจ้งเตือนพลเรือนในเทศมณฑลตุลชา ทางตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ติดกับพรมแดนยูเครนให้หาที่หลบภัย นักบินของเอฟ-16 เตรียมยิงทำลายโดรนลำดังกล่าวที่กำลังบินในระดับต่ำมาก แต่โดรนได้ออกนอกน่านฟ้าโรมาเนียมุ่งหน้าไปยังยูเครนเสียก่อน นอกจากนี้ ฝูงบินโรมาเนียยังตรวจพบโดรนอีกลำในน่านฟ้าโรมาเนีย จึงได้บินติดตามไปจนกระทั่งโดรนหายไปจากจอเรดาร์ กระทรวงกลาโหมจะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจหาซากโดรน แต่ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่าโดรนลำนั้นได้ออกจากน่านฟ้าโรมาเนียไปยังยูเครนแล้ว
โรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ อียู (EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) มีพรมแดนร่วมกับยูเครนยาว 650 กิโลเมตร และพบเศษซากโดรนตกในดินแดนของตนเองอยู่เสมอนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ข้อมูลบ่งชี้ว่าโดรนลำดังกล่าวล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าโรมาเนียเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร และอยู่ในน่านฟ้าของนาโตราว 50 นาที เห็นได้ชัดว่ารัสเซียกำลังขยายพื้นที่ทำสงคราม จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ใช้มาตรการภาษีศุลกากรกับรัสเซีย และดำเนินมาตรการป้องกันร่วมกัน
ก่อนหน้านี้ นาโตได้ประกาศแผนการเพิ่มการปกป้องฝั่งตะวันออกของยุโรป หลังจากโปแลนด์ยิงโดรนหลายลำที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียตกเมื่อวันที่ 10 กันยายน เนื่องจากล่วงล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ โดยมีเครื่องบินของพันธมิตรนาโตให้การสนับสนุนโปแลนด์ด้วย นับเป็นครั้งแรกที่สมาชิกนาโตเปิดฉากยิงในสงครามรัสเซีย-ยูเครน และเมื่อวานนี้โปแลนด์และพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินไปประจำการปกป้องน่านฟ้าและปิดท่าอากาศในเมืองลูบลินที่อยู่ทางตะวันออก ใกล้กับยูเครนเพื่อความปลอดภัย
ตัวแทนสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ว่า การล่วงล้ำน่านฟ้าเป็นเรื่องน่าตกใจ และประกาศว่าสหรัฐฯ จะปกป้องดินแดนของนาโตทุกตารางนิ้ว หวังบรรเทาความไม่พอใจของพันธมิตรนาโต หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การที่โดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าประเทศอื่นอาจเป็นความผิดพลาด ด้านตัวแทนรัสเซีย กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียกำลังโจมตียูเครนในช่วงที่โดรนล่วงล้ำน่านฟ้า แต่ไม่มีเจตนาโจมตีเป้าหมายในโปแลนด์ และอ้างว่าโดรนมีรัศมีทำการไกลที่สุดไม่เกิน 700 กิโลเมตร จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงน่านฟ้าของโปแลนด์