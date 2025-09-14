รฟม.กำชับผู้รับสัมปทานเร่งแก้ไขกรณี MRT สายสีชมพู ขัดข้อง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ได้รับรายงานจากบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ว่าได้เกิดเหตุระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นการชั่วคราว และจะมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการตามปกติ จากสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ถึงสถานีมีนบุรี (PK30)
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางมีนบุรี (PK30) และสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) โดยขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก 15 นาที
ขสมก. จัดรถ Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเดินทาง ระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01)-สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) โดยมีรถบริการจำนวน 4 คัน และรถออกทุกๆ 15 นาที จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และ รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับผู้รับสัมปทานเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม เพื่อกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติโดยเร็ว ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดบริการให้ทราบต่อไป ติดตามข้อมูลการให้บริการ MRT สายสีชมพู ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร.0 2617 6111 Line Official : @pinkyellowline Facebook Page : MRTPinkLine เว็บไซต์ : www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน : ‘The SKYTRAINs‘