กองทัพจีนปรามฟิลิปปินส์หยุดพฤติการณ์ยั่วยุในทะเลจีนใต้

โฆษกแห่งกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของจีนได้มีถ้อยแถลงวันนี้ (14 ก.ย.) ว่า กองทัพจีนได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามปกติในทะเลจีนใต้ พร้อมทั้งเตือนฟิลิปปินส์ให้ยุติการกระทำอันเป็นการยั่วยุทั้งปวง
โฆษกแห่งกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์หยุดพฤติการณ์ที่เป็นการยั่วยุและสร้างความตึงเครียดในทะเลจีนใต้โดยทันที พร้อมย้ำว่า กองทัพจีนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติในภูมิภาคนี้ต่อไป
ทั้งนี้ จีนได้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลอันมีมูลค่าการค้ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี แม้ว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวจะทับซ้อนกับของฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และเวียดนามก็ตาม