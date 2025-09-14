เพื่อไทยเมินถูกวิจารณ์"พรรคขาลง" ชี้ผ่านวิกฤตหลายครั้ง แต่ลุกยืนได้อย่างเข้มแข็ง

นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักวิชาการ อดีตนักการเมือง และนักการเมือง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพรรคเพื่อไทย ว่าจะเป็นพรรคขาลง และในการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจจะเหลือไม่ถึง 100 เสียง หรือ 50 เสียง พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมือง ตนเองขออนุญาตไม่ตอบโต้นักวิชาการ นักการเมืองเหล่านั้น เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์และจะนำไปพัฒนาพรรคของเราให้ดีขึ้น
นายดนุพร ยังฝากไปถึงโหวตตอร์พรรคเพื่อไทย หรือคนที่ยังศรัทธาในพรรค ว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยประสบวิกฤตทางการเมือง พรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนเป็นพรรคไทยรักไทย เราถูกปฏิวัติมา 2 ครั้ง ถูกยุบพรรคมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่เราถูกวิกฤติทางการเมือง เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างเข้มแข็ง และนำทัพพรรคเพื่อไทยลงในสนามเลือกตั้ง และหลายครั้งที่เราชนะในสนามเลือกตั้ง
นายดนุพร กล่าวต่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกพรรคบางคนอาจจะมีการเสียใจบ้างที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องออกจากตำแหน่ง และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องเข้าไปสู่การจองจำอีกครั้งหนึ่ง แต่ขอย้ำว่าพรรคของพวกเราพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนและเข้มแข็งอีกครั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือน เพราะเรายังมั่นใจว่าหัวใจของเรายังเป็นพี่น้องประชาชน เราจะนำเสนอนโยบายดีๆ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบาก เราไม่สามารถทิ้งประชาชนที่สนับสนุนเรา และคนรากหญ้าให้ลำบากได้เพียงลำพัง เราพร้อมที่จะลุกขึ้นเข้มแข็งอีกครั้งในเร็ววัน พวกเราพร้อมเดินหน้าต่อ แม้เราจะประสบปัญหานานาประการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจให้พวกเรา หากพร้อมแล้ว เจอกันในสนามเลือกตั้งแน่นอน
เมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงรัฐบาลชุดใหม่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีการเปิดด่านเลยหรือไม่ ซึ่งเป็นการเรียกร้องของ สส.บางคนของพรรคประชาชน แต่ก่อนที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องชายแดนจะให้สิทธิของคณะกรรมการชุดหนึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะปิดเปิดด่านอย่างไร และคงต้องรอความชัดเจนจากการนำรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไร และวันนี้หัวหน้าพรรคแกนนำพรรคและ สส. ในบริเวณชายแดนยังสั่งให้ สส. ได้ติดบริเวณชายแดน และดูแลพี่น้องประชาชนที่ยังเกิดความหวาระแวง และยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด