'เพื่อไทย' จี้ 'ภูมิใจไทย' ปัดฝุ่น 'รถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน' ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดไม่ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ว่า ถือเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลใหม่โดยชอบธรรมว่าจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลเดิมหรือไม่ แต่นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีจุดประสงค์สำคัญ คือ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายดนุพร กล่าวว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะมองว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องภาระของรัฐบาล โดยการอ้างว่าจะชดเชยให้กับเอกชน แต่หากย้อนไปดูนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ในปี 2566 ก็เสนอนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน ที่พูดเอาไว้ด้วยความสวยหรูว่ารถไฟฟ้าเป็นทางออกของคนกรุงเทพฯ ที่ทุกคนขึ้นได้ และค่าโดยสารต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือปัญหาของคนทุกกลุ่ม พรรคภูมิใจไทยจึงมีนโยบายออกตั๋วรถไฟฟ้าเป็นตั๋วรายวัน วันละ 40 บาท กี่เที่ยวก็ได้ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ถ้าจะยกเลิกนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยอยากเรียกร้องให้นำนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน กลับมาใช้ เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มี สส. แม้แต่คนเดียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่นโยบายนี้เป็นการช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงขอให้รีบปัดฝุ่นนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ แม้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยจะมีอายุไม่นานนัก แต่นโยบายนี้จะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้