แบงก์ชาติ-แบงก์พาณิชย์-ตำรวจ ถกด่วน! แก้ผลกระทบปราบปรามบัญชีม้า

นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีข่าวการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้านั้น บัญชีที่ได้รับผลกระทบจะเป็นบัญชีที่อยู่ในเส้นทางเงินที่รับโอนจากบัญชีม้าเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) และธนาคารพาณิชย์ ได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้า โดยขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางเงินให้กว้างขึ้น เพื่อกักเงินที่โยงกับบัญชีม้ามาคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด จึงทำให้การระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากขึ้น
จากความกังวลที่เกิดขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทย ได้หารือกับ ศปอท. และธนาคารพาณิชย์ แล้ว และเห็นชอบร่วมกันเบื้องต้นว่าจะเร่งปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสุจริต โดยจะมีการหารือร่วมกันวันนี้ (14 ก.ย.) และจะเริ่มดำเนินการได้ทันที
สำหรับประชาชนสุจริตที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา สามารถติดต่อยกเลิกการระงับ โดยติดต่อไปยังศูนย์ AOC 1441 ต่อ 2
ด้านกระทรวงดีอีออกมาย้ำมาตรการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ กำหนดระงับบัญชีต้องสงสัยชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ โดยใช้แนวทางนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งสามารถช่วยปิดกั้นเงินผิดกฎหมายได้กรณีนี้หากกระทบกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามข้อมูลกระบวนการการขอยกเลิกการถอนอายัด ได้ที่ศูนย์ AOC 1441 กด 2
ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร ร่วมมือกันสกัดบัญชีม้าทั้งรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อป้องกันผลกระทบหลอกลวงออนไลน์ คอลล์เซนเตอร์ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีกระแสบัญชีถูกอายัดพบว่ามีทั้งบัญชีม้าและบัญชีผู้สุจริต ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะกว่าจะถูกปลดจากการอายัดต้องใช้เวลานาน ทำให้บางร้านค้างดรับการโอนเงินแบบเน็ตแบงก์ ขอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น บางกระแสระบุทำให้เกิดการไปถอนเงินสดมาเก็บไว้เพื่อป้องกันผลกระทบหากบัญชีถูกอายัด