ระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง รถไฟฟ้าสายสีชมพูปิดให้บริการชั่วคราว "ศูนย์ราชการนนทบุรี-กรมชลประทาน"

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ชี้แจงกรณีระบบรางจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นการชั่วคราว และจะมีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการตามปกติ จากสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ถึงสถานีมีนบุรี (PK30)
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทาง มีนบุรี (PK30) และสถานีแยกปากเกร็ด (PK06) ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) โดยขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก 15 นาที
ทั้งนี้ ได้มีการประสานไปยัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) – สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) โดยมีรถบริการจำนวน 4 คัน และรถจะออกทุก ๆ 15 นาที โดยไม่เก็บค่าโดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่มีแพ็กเกจเที่ยวเดินทาง และได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือแนวทางการชดเชย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ในขั้นตอนต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด และดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับมาให้มาบริการผู้โดยสารโดยเร็ว บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทรศัพท์ 02 - 617- 6111 Line Official : @pinkyellowline หรือ Facebook Page : MRTPinkLine หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘The SKYTRAINs’
