กกต.คาดไม่เกิน 3 ทุ่มรู้ผลเลือกตั้งซ่อมเขต 7 เชียงราย ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 65%

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมคณะ เดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 12 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจดูความพร้อมในการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งด้วย
จากนั้น เลขาธิการ กกต. และคณะได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งในเขตอำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน เพื่อติดตามความเรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้ง และรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายแสวง กล่าวว่า บรรยากาศภาพรวมดูคึกคัก มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมารอใช้สิทธิ ส่วนสภาพอากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีท้องฟ้าโปร่ง ก็คิดว่าถ้าอากาศเป็นแบบนี้ทั้งวันก็จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันมากขึ้น นั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่อากาศเอื้ออำนวยในการออกเสียงเลือกตั้งในวันนี้
พร้อมกันนี้ นายแสวง ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 7 ที่ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ส่วนการตั้งเป้ายอดผู้มาใช้สิทธิ ตนได้สอบถามกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายที่ได้ตั้งเป้าไว้ 65% ถึงดูจะเป็นงานยาก เพราะเรามีเงื่อนไขของอายุสภา แต่ว่าด้วยความร่วมมือของพรรคการเมือง และผู้สมัคร ผู้ว่าฯ เชียงราย สำนักงาน กกต.จังหวัด ก็จะทำให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งเอาไว้ อย่างไรก็ตาม เรื่องการรายงานผล หลังปิดหน่วยเลือกตั้ง 17.00 น. ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทุกคนจะเริ่มตรวจบัตรและนับคะแนน คาดว่าจะได้ทราบผลประมาณ 20.00-21.00 น.