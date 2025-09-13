ลูกสาว "นิพนธ์" ปฏิเสธรับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ชี้ธุรกิจกำลังไปได้ดี

น.ส.นิธิยา บุญญามณี บุตรสาวนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับทาบทามให้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฎิเสธรับตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากงานเดิมในภาคเอกชนยังไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมมารับผิดชอบดูแลแทนได้ ประกอบกับอยู่ในช่วงการขยายกำลังการผลิตและขยายตลาด หากต้องเข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองอาจไม่สามารถทุ่มเทให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ตามที่รัฐบาลและประชาชนคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าแม้ไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้ แต่พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในบทบาทที่เหมาะสมต่อไป