CAAT ต่อเวลาห้ามบินโดรน 5 จังหวัดชายแดน–พื้นที่มั่นคงถึง 30 ก.ย. 68

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ออกประกาศฉบับที่ 6 เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยยกเลิกประกาศฉบับที่ 5 ที่เดิมสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2568 และขยายเวลามาตรการออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
การขยายเวลาครั้งนี้เป็นไปตามการประสานงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ยังเห็นความจำเป็นต้องควบคุมพื้นที่บางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัย
ขณะที่ CAAT ย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้งานโดรน โดยสามารถบินได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับพื้นที่ห้ามบินเด็ดขาด ได้แก่
(1) 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สระแก้ว บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี
(2) พื้นที่เฉพาะจุด เช่น อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี, อำเภอเมือง จ.ระยอง, อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และอำเภอเมือง จ.ราชบุรี
(3) รัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบินทุกแห่ง รวมถึง สนามบินโคกกระเทียม จ.ลพบุรี และสนามบินประจวบคีรีขันธ์
(4) พื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประกาศเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ขณะที่เงื่อนไขสำคัญในการใช้งานโดรน
(1) ผู้บังคับหรือผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนกับ CAAT ให้ถูกต้องครบถ้วน
(2) ยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านระบบ UAS Portal (uasportal.caat.or.th) และแจ้งต่อศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ศบตอ.น.)
(3) กำหนดเวลาบินระหว่าง 06.00–18.00 น. หากต้องการบินนอกช่วงนี้ต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ แต่ห้ามบินทุกกรณีในช่วง 00.01–04.00 น.
(4) การบินที่นอกเหนือจากเงื่อนไขต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจาก CAAT
สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ ศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และสำนักข่าวกรองฯ ยังคงสามารถใช้งานโดรนได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่หากมีการปฏิบัติการในพื้นที่ห้ามบิน ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าผ่าน UAS Portal และต่อหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ช่องทางแจ้งเบาะแสการละเมิด
- กพท. โทร. 02-568-8851 / อีเมล uas_us@caat.or.th
- ศบตอ.น. โทร. 02-126-7846 / อีเมล antidrone.police@gmail.com
- ศูนย์แจ้งเหตุในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจ หน่วยทหาร หรือหน่วยงานความมั่นคง
ทั้งนี้ CAAT ย้ำว่าการออกประกาศฉบับนี้เป็นไปเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงระบบ UAS Portal และกระบวนการอนุญาตให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการใช้งานจริง เพื่อให้การบินโดรนในประเทศไทยสามารถดำเนินไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืน