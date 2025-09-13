"นายกฯ หนู" เข้าพรรค หารือว่าที่ รมต.วางกรอบนโยบาย

บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ในช่วงบ่าย มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ และภาคเอกชน ส่งดอกไม้อวยพรวันเกิดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในสมัยรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร พล.อ.เทพพงษ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นายกร ทัพพะรังสี อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย
ขณะที่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ส่งแจกันดอกไม้สีฟ้า-ขาว มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ครบ 59 ปี ของนายอนุทิน ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีแจกันดอกไม้ ที่ส่งมาอวยพรนายอนุทิน ทั้งส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฯ
ด้านนายอนุทิน เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เมื่อเวลา 14.30 น. ซึ่งมีรายงานว่า นายอนุทิน ขับรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยตัวเอง พร้อมภริยา โดยไม่ได้เข้าทางประตูด้านหน้าพรรค จึงไม่ได้ปรากฏตัวผ่านสื่อมวลชน