ตำรวจสกัดจับซาเล้งขนบุหรี่เถื่อนเกือบ 2 แสนมวน

ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมนายมูฮำหมัด อายุ 39 ปี ได้บนทางหลวงชนบท ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อ บรรจุภายในกล่องพัสดุ รวมเกือบ 200,000 มวน ซึ่งบุหรี่เหล่านี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ไม่มีแหล่งที่มาที่แน่ชัด และไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
สอบสวนให้การว่าเป็นพนักงานรายวันของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ไปรับสินค้ามาจากจุดรับของในพื้นที่ อ.ยะรัง เพื่อนำไปส่งที่คลังสินค้าของบริษัท ต่อมา น.ส.ฟาซียะห์ หัวหน้าของนายมูฮำหมัด เข้าพบตำรวจ ยืนยันว่าลูกน้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับสิ่งของในกล่องพัสดุ เนื่องจากเป็นเพียงคนขับรถ โดยผู้ที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ในจุดรับของแห่งนั้น หรือลูกค้าที่เป็นเจ้าของกล่องพัสดุทั้งหมด ซึ่งตนเองจะรวบรวมข้อมูลมามอบให้ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป